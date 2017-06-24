Дабижа и Абалакина вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу в Нантоне

Россиянки Ксения Дабижа и Юлия Абалакина в четвертьфинале турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории две звезды в Нантоне (Китай) победили бразильянок Жулиану да Силву и Кэрол Орту. За выход в финал Ксения и Юлия поспорят с китаянками Вен Шухуи и Ся Синьи, переигравшими японок Мегуми Мураками и Мики Исии.



Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории две звезды. Нантон, Китай

Женщины. Четвертьфинал



К. Дабижа/Ю. Абалакина (Россия) — Жулиана/Кэрол (Бразилия) — 2:1 (21:16, 17:21, 15:12).