Ярёменко: для питерского «Зенита» счастливо сложились обстоятельства

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал включение питерского «Зенита» в число участников мужской Суперлиги чемпионата России по волейболу.



«Просто всё совпало. Было большое желание у города, имелись спортсооружения, нашёлся спонсор — «Газпром», который поддержал идею возрождения большого волейбольного клуба в Санкт-Петербурге. Плюс краснодарское «Динамо» из-за финансовых проблем снялось с Суперлиги и заявилось в Высшую лигу «Б». Его вакансию как раз и займёт «Зенит».



Если бы не это, вполне реально, что питерский клуб начал бы с более низких дивизионов. Поэтому я говорю, что для «Зенита» счастливо сложились обстоятельства», — приводит слова Ярёменко «Спорт-экспресс».