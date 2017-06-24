Бирлова и Макрогузова — в финале этапа ЧЕ по пляжному волейболу в Бадене

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова в полуфинале первого этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Бадене (Австрия) переиграли швейцарок Нину Бетсхарт и Таню Хюберли. За титул сильнейшей команды турнира Екатерина и Надежда поспорят с немками Юлией Сюде и Шанталь Лабуройр, которые в своём полуфинале переиграли чешек Кристину Колоцову и Михалу Квапилову.



Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Первый этап. Баден, Австрия

Женщины. Полуфинал



Е. Бирлова/Н. Макрогузова (Россия) — Н. Бетсхарт/Т. Хюберли (Швейцария) — 2:0 (30:28, 21:17).