Казанский «Зенит» и московское «Динамо» разыграют Суперкубок Росcии 4 ноября

Казанский «Зенит» и московское «Динамо» разыграют Суперкубок Росcии в матче регулярного чемпионата страны, который состоится 4 ноября, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Суперкубок уже четыре раза (2012, 2014, 2015, 2016) был совмещён с матчами национального чемпионата страны, но это всегда были матчи открытия турнира.

В сезоне-2017/18 трофей обретёт своего хозяина только 4 ноября — в 9-м туре чемпионата России, когда чемпион и обладатель Кубка страны казанский «Зенит» на своей площадке примет финалиста чемпионата — московское «Динамо». «Зенит» участвовал во всех девяти розыгрышах трофея и пять раз завоевывал его (2010, 2011, 2012, 2015, 2016). На счету «Динамо» два Суперкубка (2008, 2009).