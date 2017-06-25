Хроменков: рад, что удалось победить Турцию в трёх сетах

Главный тренер сборной России среди игроков не старше 21 года Александр Хроменков прокомментировал победу своих подопечных над командой Турции со счётом 3:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира в Чехии.

«Я доволен уровнем волейбола в исполнении наших ребят. Непросто сохранять концентрацию весь день, когда твой матч стоит в расписании последним, но ребята справились и одержали хорошую победу. Я рад, что нам удалось выиграть в трёх сетах», — приводит слова Хроменкова официальный сайт турнира.