Дабижа и Абалакина не смогли завоевать медали на турнире Мирового тура в Китае

Россиянки Ксения Дабижа и Юлия Абалакина не смогли попасть на пьедестал турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории две звезды в Нантоне (Китай). В матче за третье место Ксения и Юлия уступили Еве Думбаускайте и Монике Повилайтите из Литвы.



В финале сыграют два дуэта из Китая. Решающий матч пройдёт сегодня, 25 июня.



Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории две звезды. Нантон, Китай

Женщины. Матч за третье место



К. Дабижа/Ю. Абалакина (Россия) — Е. Думбаускайте/М. Повилайтите (Литва) — 0:2 (24:26, 19:21).