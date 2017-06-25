Сборная Словении стала победителем второго дивизиона Мировой лиги

Сборная Словении в финале второго дивизиона Мировой лиги в трёх партиях победила команду Японии. Самым результативным волейболистом матча стал Митя Гаспарини, набравший 15 очков.
В матче за третье место сборная Австралии со счётом 3:0 оказалась сильнее волейболистов из Нидерландов. В активе Пола Кэрролла 17 очков.
Мужчины. Мировая лига. Второй дивизион
«Финал четырёх». Голд-Кост, Австралия
Финал
Словения — Япония — 3:0 (25:17, 26:24, 25:17).
Матч за третье место
Австралия — Нидерланды — 3:0 (29:27, 25:19, 28:26).