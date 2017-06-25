Доигровщик Эбадипур предпочел «Уралу» польскую «СКРУ»

Иранский доигровщик Милад Эбадипур, которого хотел видеть в своём составе «Урал», подписал контракт с польским клубом «СКРА» из Белхатова, сообщает «Спорт Бизнес Online». Уфимскому клубу Эбадипур отказал из-за супруги, которая не захотела ехать в Россию.

23-летний доигровщик Эбадипур, который возглавляет список самых результативных игроков сборной Ирана в Мировой лиге (109 очков в девяти матчах), стал первым иранским легионером в истории чемпионата Польши. Ранее Эбадипур выступал за иранские клубы, а также за «Аль-Райан» в Кубке Катара.