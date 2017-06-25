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Вторым либеро «Зенита» из Санкт-Петербурга стал Комаров

25 июня 2017, воскресенье. 19:44. Волейбол

Серебряный призёр Лиги чемпионов — 2004 37-летний либеро Валерий Комаров в сезоне-2017/18 будет выступать за «Зенит» из Санкт-Петербурга. В минувшем сезоне Комаров играл за краснодарское «Динамо», которое уступило место в Суперлиге новому питерскому клубу. Ранее Комаров выступал за «Ярославич», «Искру», «Динамо-Янтарь», новосибирский «Локомотив» и «Урал».

«Помимо Артёма Зеленкова на позиции либеро у нас будет выступать опытный игрок Валерий Комаров. Переговоры с Камехо и Нильссоном на стадии завершения, контракты с ними пока не подписаны. В остальном состав „Зенита“ укомплектован», — приводит «Р-Спорт» слова генерального директора «Зенита» Владимира Самсонова.

Ранее «Зенит» подписал контракты с либеро Зеленковым, связующими Павлом Панковым и Максимом Шульгиным, доигровщиками Денисом Шипотько, Евгением Сивожелезом и Александром Болдыревым, диагональным Филиппом Воронковым, центральными блокирующими Александром Волковым, Андреем Ащевым и Сергеем Червяковым. Клуб ведёт переговоры с кубинским доигровщиком Ореолом Камехо и шведским диагональным Маркусом Нильссоном. Главным тренером команды будет Александр Климкин.

ВФВ: «Зенит» (Санкт-Петербург) сыграет в Суперлиге вместо «Динамо-Краснодар»
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Валерий Комаров
Новости. Волейбол
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