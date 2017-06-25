Сборная России по волейболу одержала третью победу на ЧМ U21, обыграв США

Мужская молодёжная сборная России по волейболу одержала третью подряд победу на чемпионате мира U21 в Брно (Чехия). Подопечные Владимира Хроменкова в третьем туре первого группового этапа в трёх партиях взяли верх над командой США со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:22). Самым результативным игроком встречи в составе россиян стал доигровщик Антон Сёмышев, набравший 13 очков (2 из них эйсы, 3 – на блоке). На счету Алексея Кононова 7 очков (3 из них на блоке).

Сборная России выиграла все три матча первого группового этапа. Ещё накануне российская команда досрочно вышла в турнир за 1-8-е места второго группового этапа.

Волейбол. ЧМ U21. Мужчины. Брно, Чехия

Группа В. Третий тур

Россия – США – 3:0 (25:20, 25:21, 25:22).