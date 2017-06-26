За медали ЧМ U21 по волейболу Россия поспорит с Бразилией, Канадой и Аргентиной

Стали известны составы групп второго этапа чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 21 года, который проходит в Брно (Чехия). Победитель группы В — сборная России — сыграет в группе F с командами Аргентины, Бразилии и Канады. Группу Е, участники которой также продолжают борьбу за медали, составили сборные Китая, Кубы, Ирана и Польши.

27 июня в 16:00 мск Россия сыграет с Аргентиной, 28-го в 21:00 встретится с Канадой, а 29 июня в 21:00 состоится матч молодёжных сборных России и Бразилии.