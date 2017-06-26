Хроменков: для сборной РФ U21 самое важное — подготовка ко второму этапу ЧМ

Главный тренер сборной России среди игроков не старше 21 года Владимир Хроменков прокомментировал победу своих подопечных над командой США в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Чехии со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:22). На втором этапе россияне сыграют с командами Аргентины, Бразилии и Канады.

«Теперь нам нужно готовиться к матчам следующего этапа, который стартует послезавтра. Для нас сейчас это самое важное», — приводит слова Хроменкова официальный сайт Международной федерации волейбола.