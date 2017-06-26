Женская сборная России по волейболу разгромила Казахстан на старте Кубка Ельцина

В первом туре стартовавшего в Екатеринбурге традиционного международного турнира — Кубка Ельцина женская сборная России разгромила команду Казахстана со счётом 3:0. Особо разница в классе была видна во второй партии, в которой хозяйки площадки позволили набрать соперницам только пять очков.

Ранее в первом матче турнира сборная Болгарии уступила команде Сербии со счётом 0:3. 27 июня россиянки сыграют с командой Турции.

Кубок Ельцина. Женщины. Первый тур. Екатеринбург

Россия – Казахстан – 3:0 (25:17, 25:5, 25:17).