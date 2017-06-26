Мусэрский: в первый раз за восемь лет моё межсезонье оказалось свободным

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский прокомментировал выход сборной России в «Финал шести».

«Ребята сыгрались. Думаю, что они находятся в полной боевой готовности перед «Финалом шести». Наверное, в первый раз за восемь лет моё межсезонье оказалось свободным, потому что я не задействован в сборной России. Выходил ли на связь со мной новый тренерский штаб сборной России? Нет.

Переход в «Белогорье» из московского «Динамо» Сергея Гранкина? Да, я рад этому трансферу. Сергей – связующий мирового уровня. Думаю, что он усилит команду и гармонично вольётся в наш коллектив. «Белогорье» всегда стремится только к первому месту», — приводит слова Мусэрского «Рабочий путь».