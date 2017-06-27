Хосак: сборная России будет бороться за золото на чемпионате мира U21

Главный тренер молодёжной сборной США Джей Хосак прокомментировал поражение своих подопечных от команды России в третьем туре группового этапа чемпионата мира U21 в Чехии со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 22:25).

«Сборная России — отличная команда. Она будет бороться за золото чемпионата мира. В этой команде много профессиональных игроков. У нас же вообще профессиональных волейболистов нет. Но мои подопечные прибавляют с каждым матчем. Они сражаются на площадке, это именно то, чего я хочу», — приводит слова Хосака официальный сайт Международной федерации волейбола.