Аркаев: серебро этапа ЧЕ — хороший результат для Бирловой после череды неудач

Главный тренер пляжного волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Роман Аркаев прокомментировал выступление спортсменок клуба на этапе чемпионата России в Рязанской области и на этапе чемпионата Европы в Бадене. Александра Ганенко и Дарья Мастикова дошли до финала этапа чемпионата России, где уступили Александре Моисеевой и Екатерине Сырцевой со счётом 1:2 (12:21, 21:16, 5:15). Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова в финале этапа чемпионата Европы проиграли немкам Юлии Зюде и Шанталь Лабурер со счётом 1:2 (17:21, 21:17, 13:15).



«Турнир сложился для пары Александра Ганенко / Дарья Мастикова достаточно удачно, вышли в плей-офф с первого места из группы и вплоть до финала, где встретились с опытной парой Моисеева/Сырцева, показывали очень хороший и стабильный волейбол. В финале немного не смогли, но всё равно показали хороший волейбол, боролись и показали максимум на настоящий момент.



Также приятно, что представительница «Динамо» Екатерина Бирлова заняла второе место на этапе чемпионата Европы, это очень хороший результат после череды не самых удачных выступлений. Главное, чтобы они набрали хорошую форму и держали её вплоть до чемпионата мира», — цитирует Аркаева официальный сайт клуба.