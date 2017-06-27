Доигровщик Шпилёв пополнил состав «Ярославича»

Новичок российской Суперлиги «Ярославич» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщиком Максимом Шпилёвым. 30-летний волейболист в составе казанского «Зенита» становился победителем Лиги чемпионов (2008), двукратным чемпионом России (2007, 2009) и обладателем Кубка страны (2009 год).

Также в своей карьере Шпилёв защищал цвета калининградского «Динамо-Янтарь», «Тюмени», нижегородской «Губернии» и кемеровского «Кузбасса».

Накануне «Ярославич» объявил о подписании контракта с 29-летним чешским связующим Филипом Хабром.