Сборная России победила аргентинцев на втором этапе группового этапа ЧМ U21

Сборная России среди игроков не старше 21 года начала выступление на втором групповом этапе чемпионата мира в Чехии с победы над командой Аргентины со счётом 3:1. Подопечные Александра Хроменкова одержали четвёртую викторию кряду. На первом этапе россияне уверенно переиграли кубинцев, турков и американцев, не уступив ни партии.

Завтра, 28 июня, сборная России встретится с командой Канады.

Юниоры. Чемпионат мира U21. Чехия

Второй групповой этап. Группа F. 1-й тур. Брно

Россия — Аргентина — 3:1 (25:23, 25:15, 27:29, 25:19).