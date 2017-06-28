Толочко будет ассистентом главного тренера «Зенита» из Санкт-Петербурга

Андрей Толочко будет работать в тренерском штабе «Зенита» из Санкт-Петербурга, который дебютирует в Суперлиге в следующем сезоне, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Главным тренером команды назначен Александр Климкин.

Ранее 50-летний специалист возглавлял питерский «Автомобилист», сургутский «Газпром-Югра» и махачкалинский «Дагестан», а также работал ассистентом главного тренера «Ленинградки».

Напомним, что спонсором клуба стала компания «Газпром», а бюджет в первый сезон составил около 400 млн рублей.