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Казанский «Зенит» сыграет с одноклубниками из Санкт-Петербурга в Кубке России

28 июня 2017, среда. 11:18. Волейбол

Стал известен состав групп предварительного этапа Кубка России среди мужских команд. Участие в турнире примут 14 клубов Суперлиги и 10 клубов Высшей лиги «А», сообщает официальный сайт казанского «Зенита». Предварительный этап пройдёт с 27 августа по 3 сентября.

Кубок России. Мужчины. Предварительный этап
Группа 1. Санкт-Петербург: «Зенит» (Казань), «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Зенит» (Санкт-Петербург (13), АСК (Нижний Новгород).

Группа 2. Нижневартовск: «Динамо» (Москва), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск), «Ярославич» (Ярославль), «Грозный» (Грозный).

Группа 3. Новосибирск: «Локомотив» (Новосибирск), «НОВА» (Новокуйбышевск), «Нефтяник» (Оренбург), «Спортакадемия» (Стерлитамак).

Группа 4. Белгород: «Белогорье» (Белгород), «Енисей» (Красноярск), «Университет» (Барнаул), «Динамо» (Челябинск).

Группа 5. Серпухов: «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой), «Урал» (Уфа), «Прикамье» (Пермь), «Изумруд» (Екатеринбург).

Группа 6. Махачкала. «Газпром-Югра» (Сургут), «Кузбасс» (Кемерово), МГТУ (Москва), «Дагестан» (Махачкала).

Источник: Официальный сайт ВК "Зенит-Казань" Сообщить об ошибке
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