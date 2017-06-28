Ильиных: атмосфера на трибунах и кемеровские любители волейбола – это бомба!

Новичок кемеровского «Кузбасса» доигровщик Дмитрий Ильиных поделился ожиданиями от сезона. Ранее он выступал за московское «Динамо», «Газпром-Югра», «Белогорье» и «Металлоинвест». В составе сборной России Дмитрий стал победителем Олимпийских игр — 2012, а также Мировой лиги и чемпионата Европы.

«Очень хочется выступать на высоком уровне и показывать качественную игру. И этим радовать болельщиков команды и своих близких людей. Не может не привлекать тренерский штаб «Кузбасса». Атмосфера на трибунах и кемеровские любители волейбола – это бомба! Сколько раз я приезжал играть в Кемерово, от болельщиков всегда был в восторге. И в целом я считаю «Кузбасс» очень амбициозной командой, которая способна показывать результат, хорошую игру и дарить болельщикам положительные эмоции!

Все титулы – в прошлом. Каждый новый сезон — это отдельная глава в карьере, и всё нужно доказывать по-новому. Так что я начинаю новый этап, в котором буду стремиться показывать свой лучший волейбол.

У меня была травма, из-за которой я не смог помочь команде. Сейчас всё нормально, я восстановился, отдохнул и с новыми силами готов полноценно приступить к работе в «Кузбассе», — цитирует Ильиных официальная группа «Кузбасса» в соцсети «ВКонтакте».