Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сборная России по волейболу досрочно вышла в полуфинал ЧМ U21

28 июня 2017, среда. 22:58. Волейбол

Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу на втором групповом этапе чемпионата мира U21 в Чехии, обыграв в четырёх партиях команду Канады со счётом 3:1 (28:26, 25:27, 25:21, 25:13). Самым результативным игроком матча стал Иван Пискарёв, набравший 20 очков. 18 очков (3 из них на блоке) принёс команде Антон Семышев. 13 очков (включая три эйса) записал на свой счёт Кирилл Клец.

Подопечные Владимира Хроменкова одержали пятую победу на турнире подряд. На первом этапе россияне уверенно переиграли кубинцев, турков и американцев, не уступив ни партии, а накануне в четырёх партиях взяли верх над аргентинцами.

Одержав по две победы в трёх матчах второго группового этапа, сборные России и Бразилии досрочно вышли в полуфинал из группы F и завтра, 29 июня, в очном противостоянии определят победителя подгруппы.

Волейбол. Мужчины. Чемпионат мира U21. Брно, Чехия
Второй групповой этап. Группа F. Второй тур

Россия – Канада – 3:1 (28:26, 25:27, 25:21, 25:13).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Молодёжная сборная России — Волейбол
Новости. Волейбол
28 июня 2017, среда
22:58 Сборная России по волейболу досрочно вышла в полуфинал ЧМ U21
20:44 Стояновский и Ярзуткин начали этап Мирового тура в Порече с поражения
19:15 Самсонов: зная Миллера, через 2-3 года «Зенит» будет бороться за золото ЧР
18:14 Женская сборная Сербии по волейболу разгромила Казахстан на Кубке Ельцина
16:41 Красильников и Лямин проиграли на старте этапа Мирового тура в Порече
15:57 Женская сборная Турции обыграла команду Болгарии на Кубке Ельцина
14:03 Робертс: мы недовольны своими действиями в матче с Россией на ЧМ U21
13:14 Ильиных: атмосфера на трибунах и кемеровские любители волейбола – это бомба!
12:14 «Автомобилист» будет фарм-клубом санкт-петербургского «Зенита»
11:18 Казанский «Зенит» сыграет с одноклубниками из Санкт-Петербурга в Кубке России
10:18 Гросси: российские волейболисты очень высокие, у них мощные подачи и атаки
09:35 Абаев: знали, что сборная Аргентины может играть, не допуская ошибок
00:55 «Прикамье» объявило о нехватке средств для участия в ЧР по волейболу
00:25 Толочко будет ассистентом главного тренера «Зенита» из Санкт-Петербурга
00:05 Футболист «Интера» Перишич выступит на турнире по пляжному волейболу в Порече
27 июня 2017, вторник
21:53 Хроменков: игра в матче с аргентинцами была очень нервной
21:02 Бирлова и Макрогузова проиграли в квалификации турнира Мирового тура в Порече
19:27 Женская сборная России победила турчанок на Кубке Ельцина
18:36 Сборная России победила аргентинцев на втором этапе группового этапа ЧМ U21
16:41 Женская сборная Казахстана проиграла команде Болгарии на Кубке Ельцина
15:36 Мартынюк: многие игроки сборной до конца не знают, на что действительно способны
14:18 Доигровщик Шпилёв пополнил состав «Ярославича»
14:08 Аркаев: серебро этапа ЧЕ — хороший результат для Бирловой после череды неудач
13:01 Туанинга: желаю удачи сборной России на чемпионате мира U21
12:22 Мартынюк: решил перебраться в «Локомотив» во многом из-за Константинова
11:20 Доигровщик «Урала» Куцмус женился
10:19 Феоктистов подписал новый контракт с «Уралом»
09:37 Хосак: сборная России будет бороться за золото на чемпионате мира U21
26 июня 2017, понедельник
22:12 Мусэрский: в первый раз за восемь лет моё межсезонье оказалось свободным
18:48 Женская сборная России по волейболу разгромила Казахстан на старте Кубка Ельцина
15:18 Сербки разгромили команду Болгарии на старте Кубка Ельцина
14:30 Чешский связующий Хабр стал игроком «Ярославича»
13:21 «Динамо-Краснодар»: решение отказаться от одной команды было вынужденным
13:13 Белорусский диагональный Мискевич пополнил состав «Урала»
12:12 Дуэты Лешуков/Лихолетов и Моисеева/Сырцева выиграли 4-й этап чемпионата России
11:21 Абаев: игра сборной России U21 в матче с США была не очень хорошей
10:07 Самсонов: «Зенит» из Санкт-Петербурга постарается побороться за место в пятёрке
09:31 Хроменков: для сборной РФ U21 самое важное — подготовка ко второму этапу ЧМ
01:02 За медали ЧМ U21 по волейболу Россия поспорит с Бразилией, Канадой и Аргентиной
25 июня 2017, воскресенье
22:25 Сборная России по волейболу одержала третью победу на ЧМ U21, обыграв США
20:14 Ван Валле и Кокелкорен выиграли этап ЧЕ по пляжному волейболу в Бадене
19:44 Вторым либеро «Зенита» из Санкт-Петербурга стал Комаров
18:35 Доигровщик Эбадипур предпочел «Уралу» польскую «СКРУ»
15:55 Китаянки Вен Шухуи и Ся Синьи выиграли турнир по пляжному волейболу в Нантоне
13:56 Лямин и Красильников поспорят за бронзу на этапе чемпионата Европы в Бадене
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017