Сборная России по волейболу досрочно вышла в полуфинал ЧМ U21

Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу на втором групповом этапе чемпионата мира U21 в Чехии, обыграв в четырёх партиях команду Канады со счётом 3:1 (28:26, 25:27, 25:21, 25:13). Самым результативным игроком матча стал Иван Пискарёв, набравший 20 очков. 18 очков (3 из них на блоке) принёс команде Антон Семышев. 13 очков (включая три эйса) записал на свой счёт Кирилл Клец.

Подопечные Владимира Хроменкова одержали пятую победу на турнире подряд. На первом этапе россияне уверенно переиграли кубинцев, турков и американцев, не уступив ни партии, а накануне в четырёх партиях взяли верх над аргентинцами.

Одержав по две победы в трёх матчах второго группового этапа, сборные России и Бразилии досрочно вышли в полуфинал из группы F и завтра, 29 июня, в очном противостоянии определят победителя подгруппы.

Волейбол. Мужчины. Чемпионат мира U21. Брно, Чехия

Второй групповой этап. Группа F. Второй тур

Россия – Канада – 3:1 (28:26, 25:27, 25:21, 25:13).