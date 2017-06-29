Абаев: сборной России U21 в матче с Канадой не хватало эмоций

Капитан сборной России среди игроков не старше 21 года Константин Абаев поделился впечатлениями после победы над командой Канады на втором групповом этапе чемпионата мира в Чехии со счётом 3:1 (28:26, 25:27, 25:21, 25:13). Сборные России и Бразилии досрочно обеспечили себе место в полуфинале соревнований. 29 июня в очном противостоянии они определят победителя группы.

«Мы провели не очень хороший матч. Нам не хватало эмоций. Но самое важное, что нам удалось одержать победу», — приводит слова Абаева официальный сайт Международной федерации волейбола.