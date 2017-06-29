Диагональный Андрей Колесник продлил контракт с «Уралом», сообщает официальный сайт уфимского клуба. Соглашение с 26-летним волейболистом рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Колесник стал одним из самых результативных игроков уфимского клуба, набрав 213 очков в 26 матчах (184 – атака, 9 – блок, 20 – подача). Андрей стал самым результативным игроком 23-го тура российской Суперлиги.

Ранее волейболист выступал за «Нижний Новгород», а до этого защищал цвета кемеровского «Кузбасса» и «Ярославича».