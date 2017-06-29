Стояновский и Ярзуткин разгромили хорватов на турнире Мирового тура в Порече

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин во втором туре группового этапа соревнований Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд» в Порече (Хорватия) разгромили местных волейболистов Марина Йерчича и Крешимира Караулу.

Накануне Олег и Артём уступили австрийцам Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту, а в пятницу, 30 июня, сыграют с латвийцами Янисом Шмединьшем и Александром Самойловым.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «5 звёзд». Пореч, Хорватия

Мужчины. Группа В. 2-й тур



О. Стояновский/А. Ярзуткин (Россия) — М. Йерчич/К. Караула (Хорватия) — 2:0 (21:12, 21:10).