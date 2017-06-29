Футболист «Интера» Перишич потерпел второе поражение кряду в пляжном волейболе

Футболист миланского «Интера» хорват Иван Перишич вместе со своим соотечественником Никшей Дель'Орко во втором туре группового этапа турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд» в Порече уступили американцам Теодору Бруннеру и Кейси Паттерсону со счётом 0:2.

Ранее в своём дебютном матче в пляжном волейболе Перишич вместе с Дель'Орко проиграли бразильцам Альваро Фильо и Саймону.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «5 звёзд». Пореч, Хорватия

Мужчины. Группа А. 2-й тур

Т. Бруннер/К. Паттерсон (США) — И. Перишич/Н. Дель'Орко (Хорватия) — 2:0 (21:11, 21:16).