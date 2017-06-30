Сборная России победила бразильцев на ЧМ U21 в Чехии

Сборная России в заключительном туре второго группового этапа чемпионата мира U21 в Чехии в пяти партиях взяла верх над командой Бразилии. Самым результативным в составе подопечных Владимира Хроменкова стал Алексей Кононов, набравший 23 очка.

Таким образом, сборная России вышла в полуфинал с первого места в группе и поспорит за место в решающем матче с кубинцами. Во втором полуфинале сыграют бразильцы и поляки.

Юниоры. Чемпионат мира U21. Чехия

Второй групповой этап. Группа F. 3-й тур. Брно

Россия — Бразилия — 3:2 (25:20, 21:25, 30:28, 19:25, 17:15).