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Лучшая нападающая ОИ-2016 сербка Михайлович продолжит карьеру в Японии

30 июня 2017, пятница. 07:29. Волейбол

Доигровщица сборной Сербии Бранкица Михайлович продолжит карьеру в японском клубе «Джей Ти Марвелуз», сообщается на официальном сайте клуба.

26-летняя Михайлович была признана лучшей нападающей Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро, где её сборная заняла второе место и завоевала серебряную медаль. Предыдущим клубом Бранкицы был китайский «Тяньцзинь».

Отметим, что Михайлович уже выступала в чемпионате Японии. В 2014-2015 годах она защищала цвета «Хисамицу Спрингз».

Михайлович является серебряным призёром Кубка мира, обладательницей бронзовых медалей чемпионата Европы, Евролиги, Мирового гран-при, первых Европейских игр в Баку.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная Сербии — Волейбол
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