Стояновский и Ярзуткин проиграли латвийцам на этапе Мирового тура в Порече

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в третьем туре группового этапа соревнований Мирового тура по пляжному волейболу категории «Мэйджор» в Порече (Хорватия) в двух сетах проиграли латвийцам Янису Шмединьшу и Александру Самойлову со счётом 0:2 (19:21, 17:21).

Ранее Олег и Артём уступили представителям Австрии Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту, а затем обыграли хорватов Марина Йерчича и Крешимира Караулу.

Стояновский и Ярзуткин заняли третье место в группе.

Турнир в Порече завершится 2 июля.