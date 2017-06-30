Тамбейро-младший: сборная России — большая команда

Главный тренер сборной Бразилии среди игроков не старше 21 года Нери Перейра Тамбейро-младший поделился впечатлениями после поражения от команды России на втором групповом этапе чемпионата мира в Чехии со счётом 2:3 (20:25, 25:21, 28:30, 25:19, 15:17). Сборные России и Бразилии досрочно обеспечили себе место в полуфинале соревнований.

“Мы проиграли большой команде. Теперь нам нужно подбодрить ребят. Завтра мы посмотрим видео этой встречи и будем готовиться к ещё оному важному матчу — к полуфиналу с Польшей», — цитирует Тамбейро-младшего официальный сайт FIVB.