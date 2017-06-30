Футболист «Интера» Перишич потерпел третье поражение подряд в пляжном волейболе

Футболист миланского «Интера» хорват Иван Перишич вместе со своим соотечественником Никшей Дель'Орко в третьем туре группового этапа турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «Мэйджор» в Порече (Хорватия) проиграл американцам Джейкобу Гиббу и Тэйлору Крэббу со счётом 0:2 (8:21, 14:21).

Ранее в своём дебютном матче в пляжном волейболе Перишич вместе с Дель'Орко проиграл бразильцам Альваро Фильо и Саймону, а затем хорватский дуэт уступил американцам Теодору Бруннеру и Кейси Паттерсону.

Перишич и Дель'Орко заняли последнее место в группе и в плей-офф не вышли.