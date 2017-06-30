Сборная Сербии по волейболу взяла Кубок Ельцина, обыграв Россию на тай-брейке

Сборная Сербии стала победителем 15-го традиционного международного турнира национальных женских сборных «Кубок первого президента России Бориса Ельцина», который завершился в Екатеринбурге. В заключительном матче однокругового турнира вице-чемпионки Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на тай-брейке одолели сборную России. До матча в активе обеих команд было по три победы, и победитель матча автоматически получал трофей.

Волейбол. Кубок Ельцина. Женщины. Пятый игровой день

Россия – Сербия — 2:3 (19:25, 25:22, 21:25, 28:26, 14:16).