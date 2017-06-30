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Блокирующие Абросимов и Гетман продлили контракты с «Уралом» на один год

30 июня 2017, пятница. 20:54. Волейбол

Центральные блокирующие Александр Абросимов и Денис Гетман продлили контракты с «Уралом» на один год, сообщает пресс-служба клуба. Ранее Абросимов выступал за «Белогорье» (2005-2008), казанский «Зенит» (2008-2011, 2012-2014), «ФАКЕЛ» из Нового Уренгоя (2011/12) и новосибирский «Локомотив» (2014-2016). Абросимов – четырёхкратный чемпион России и бронзовый призёр Мировой лиги–2006. В составе национальной команды он сыграл 26 матчей. В сезоне-2016/17 Александр стал пятым бомбардиром «Урала» в чемпионате России, набрав 163 очка в 25 матчах (88 сетов).

23-летний Гетман в прошлом сезоне провёл за «Урал» 12 матчей, отметившись 17 очками (9 – атака, 6 – блок, 2 – подача).

Напомним, что ранее «Урал» подписал новые контракты с Егором Феоктистовым и Андреем Колесником. Также действующий контракт с клубом имеет связующий Дмитрий Ковалёв.

Колесник продлил контракт с «Уралом»
Источник: Официальный сайт ВК "Урал" Сообщить об ошибке
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Теги
МВК Урал Александр Абросимов
Новости. Волейбол
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