Тарасов продолжит карьеру в польском клубе «Бельско-Бяла»

29-летний российский диагональный Вячеслав Тарасов, который в сезоне-2016/17 защищал цвета «Локомотива», продолжит карьеру в польском клубе «Бельско-Бяла». В составе новосибирского клуба Тарасов принял участие в 58 партиях, набрав 56 очков, и завоевал бронзовые медали российской Суперлиги.

Ранее нападающий выступал за «Локомотив-Изумруд» (2009/10), кемеровский «Кузбасс» (2011-2013), «Динамо-ЛО» (2013/14), «Югру-Самотлор» (2014/15) и «Ярославич» (2015/16).

Я рад, что смогу показать свою игру в других турнирах, в сильной лиге. Я хотел бы показать себя с наилучшей стороны, чтобы помочь команде достичь высоких результатов. Свой последний сезон в России я считаю лучшим в карьере: я выиграл медаль чемпионата, а также добрался с командой до финала Кубка. Но теперь я хочу идти дальше и развивать свою карьеру. Польская лига считается сильной лигой в Европе. Здесь очень высокий уровень организации турнира. Я хотел играть в стране, где волейбол является очень популярным видом спорта», — приводит слова Тарасова пресс-служба польского клуба.

Тарасов стал одноклубником ранее перешедшего в «Бельско-Бяла» российского игрока Олега Крикуна.