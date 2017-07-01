Каландадзе продолжит карьеру в болгарском «Нефтохимике»

Российский диагональный Леван Каландадзе стал новичком болгарского клуба «Нефтохимик» из Бургаса, сообщает «Спорт Бизнс Online». По ходу прошлого сезона 27-летний нападающий играл за греческий «Ираклис», который покинул из-за долгов по зарплате, и турецкий клуб второго дивизиона «Паландокен».

В российской Суперлиге Каландадзе выступал за «Металлоинвест» (2008/09), «Белогорье» (2009/10, 2012/13, 2014/15), «Газпром-Югру» (2011/12), харьковский «Локомотив» (2013/14) и краснодарское «Динамо» (2015/16). Каландадзе – бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы (2008) и лучший бомбардир молодёжного чемпионата мира (2009).

Добавим, что одноклубником Каландадзе будет экс-либеро казанского «Зенита» Теодор Салпаров.