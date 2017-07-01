Кузюткин: в матче с Сербией россиянкам не хватило даже не мастерства, а везения

Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин прокомментировал поражение своей команды от сербских волейболисток в решающем матче Кубка Ельцина.

«Для победы не хватило везения, даже не мастерства, а в данном случае именно везения. Перед турниром и перед сезоном в целом была поставлена задача, мы от этой задачи отклоняться не будем. Наша задача – показать резерв, который у нас есть. Поэтому я считаю, что ту задачу, которую мы поставили, мы пока выполняем», – приводит слова Кузюткина ТАСС.