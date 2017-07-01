Стояновский и Ярзуткин без борьбы вышли в четвертьфинал турнира в Порече

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин без борьбы вышли в четвертьфинал турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд» в Порече (Хорватия). Их соперники по второму раунду плей-офф голландцы Александр Броуэр и Роберт Меюсен отказались выходить на площадку из-за травмы одного из волейболистов.

За выход в полуфинал Олег и Артём поспорят с поляками Мацеем Рудолем и Якубом Шаланкевичем, ранее переигравшими бразильцев Эвандро и Андре в трёх партиях. Четвертьфинал пройдёт сегодня, 1 июля.