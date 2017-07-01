«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин вышли в полуфинал крупного турнира в Порече

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в четвертьфинале турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд» в Порече (Хорватия) в упорной борьбе переиграли поляков Мацея Рудоля и Якуба Шаланкевича со счётом 2:1.

За выход в финал Олег и Артём поспорят с победителями матча между парой Клеменс Допплер/Александр Хорст (Австрия) и бразильцами Густаво Карвальесом и Педро Солбергом.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «5 звёзд». Пореч, Хорватия

Мужчины. 1/4 финала



О. Стояновский/А. Ярзуткин (Россия) — М. Рудоль/Я. Шаланкевич (Польша) — 2:1 (21:17, 19:21, 17:15).