Хроменков: россияне не вышли в финал ЧМ U21 из-за большего количества ошибок

Главный тренер сборной России среди игроков не старше 21 года Владимир Хроменков прокомментировал поражение своей команды от кубинцев в полуфинале чемпионата мира в Чехии.

«Мы ожидали, что матч со сборной Кубы будет очень тяжёлым. К сожалению, наши волейболисты допустили больше ошибок, чем соперники, и поэтому потерпели поражение», — приводит слова Хроменкова официальный сайт турнира.

В матче за бронзу россияне встретятся с бразильцами, а в финале сойдутся кубинцы и поляки. Оба матча пройдут в воскресенье, 2 июля.