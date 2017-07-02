Стояновский и Ярзуткин проиграли в полуфинале турнира Мирового тура в Порече

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в полуфинале турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории пять звёзд в Порече (Хорватия) уступили бразильцам Густаво Карвальесу и Пебро Сольбергу.

Соперники российского дуэта по матчу за бронзовые награды определятся в противостоянии итальянцев Паоло Николаи/Даниэле Лупо и бразильцев Алисон/Бруно.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории пять звёзд. Пореч, Хорватия

Мужчины. Полуфинал



О. Стояновский/А. Ярзуткин (Россия) — Г. Карвальес/П. Солберг (Бразилия) —0:2 (15:21, 16:21).