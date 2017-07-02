Сборная России по волейболу завоевала бронзу ЧМ U21, обыграв Бразилию

Молодёжная сборная России по волейболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира U21, который завершается сегодня в Брно (Чехия). В матче за третье место россияне в трёх партиях взяли верх над командой Бразилии со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:19). Самым результативным в составе россиян стал Алексей Кононов, набравший 13 очков (6 из них на блоке). 11 очков записал на свой счёт Иван Пискарёв, по 10 – Антон Сёмышев и Дмитрий Яковлев (2 из них эйсы).

За весь турнир россияне проиграли только один матч из восьми, уступив накануне в полуфинале сборной Кубы (1:3). У бразильцев национальная молодёжная сборная выиграла дважды – в заключительном матче второго группового этапа (3:2) и в поединке за бронзу (3:0).

Чемпионат мира U21. Матч за третье место

Россия – Бразилия — 3:0 (25:16, 25:16, 25:19).