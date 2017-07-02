«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин стали 4-ми на этапе Мирового тура в Порече

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в матче за третье место этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории пять звёзд в Порече (Хорватия) уступили бразильцам Алисону и Бруно.

Ранее в полуфинале российская пара также в двух партиях уступила бразильцам Карвальесу и Сольбергу, которые выиграли турнир.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории пять звёзд. Пореч, Хорватия

Мужчины. Матч за третье место

Стояновский/Ярзуткин (Россия) — Алисон/Бруно (Бразилия) —0:2 (15:21, 18:21).

Финал

Карвальес/Солберг (Бразилия) — Николаи/Лупо (Италия) – 2:1 (18:21, 25:23, 15:9).