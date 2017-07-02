Хроменков: к сожалению, Россия не боролась за золото, но бронза тоже важна

Главный тренер России Владимир Хроменков и капитан команды Константин Абаев прокомментировали победу над Бразилией (3:0) в матче за бронзовые медали чемпионата U21.

«Сегодняшний матч не был слишком трудным для нас, потому что вчера Бразилия играла с Польшей очень долгий и тяжёлый матч. К сожалению, сегодня мы не боролись за золотую медаль, но бронза тоже очень важна для нас, и мы рады, что завоевали медаль», — приводит слова Хроменкова пресс-служба ФИВБ.

«Мы очень рады победе. Это большой успех для нас после печального итога вчерашнего дня. Бразилия сегодня совершила намного больше ошибок, чем мы. Это и предрешило исход матча», — сказал Абаев.