Сборная Польши по волейболу выиграла ЧМ U21, разгромив в финале Кубу

Молодёжная сборная Польши по волейболу выиграла чемпионат мира U21, который завершился в Чехии. В финале поляки в трёх партиях обыграли команду Кубы со счётом 3:0 (25:20, 25:10, 25:19). С таким же результатом завершилась ранее первая встреча соперников в группе Е второго группового этапа.

Ранее бронзовые медали турнира завоевала сборная России, в трёх партиях разгромившая бразильцев (25:16, 25:16, 25:19).

Волейбол. Чемпионат мира U21. Брно, Чехия

Финал

Польша – Куба — 3:0 (25:20, 25:10, 25:19).