Гуцалюк: для меня режим — святое, а рюмочка, сигарета — не моё

Пятикратный победитель Лиги чемпионов, центральный блокирующий казанского «Зенита» и сборной России Александр Гуцалюк не считает, что скуп на эмоции, как это выглядит со стороны.

«На площадке я стараюсь сосредоточиться полностью на игре. Возможно, поэтому так и выгляжу. В жизни я совсем другой. В игре эмоции могут как помочь, так и помешать. Но без них никак нельзя. Эмоциями надо умело управлять тренеру и самим игрокам. А заводные ребята, как Спиридонов, тоже нужны. К тому же и Алексей с годами спокойнее стал.

Для меня режим — святое. Рюмочка, сигарета — не моё. По молодости звали ребята в компании. Но последние годы мой досуг — только в семье. Вот и сейчас, на седьмой день отпуска, я уже считаю, сколько осталось наслаждения постоянным общением с самыми близкими мне людьми. Ведь затем год, в течение которого видишь их лишь урывками. И рядом со мной таких большинство. Не так много у спортсменов свободного времени, чтобы жертвовать им ради приятной компании», — приводит слова Гуцалюка «Независимая спортивная газета».