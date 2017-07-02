Гуцалюк: Краснодар на Казань не променяю

Пятикратный победитель Лиги чемпионов, центральный блокирующий казанского «Зенита» и сборной России Александр Гуцалюк, родившийся на Кубани, рассказал, чем ему нравится столица Татарстана.

«Во-первых, для каждого вида спорта в городе есть специализированные вместительные залы и комплексы, без которых невозможен тренировочный и соревновательный процесс. Всемирная Универсиада-2013 только помогла в этом. Руководство города и республики умело находит для этого средства и эффективно их использует. Во-вторых, в Казани бережно относятся к тренерским кадрам, создают достойные условия игрокам. Там невозможно представить ситуацию с многомесячной задержкой зарплат, которая два сезона лихорадила краснодарский волейбол.

Исторический центр Казани, в котором мы сейчас проживаем, в двух кварталах от Кремля, действительно очень красив. К тому же, превосходя Краснодар по количеству жителей и, по-моему, автомобилей, город не задыхается в пробках. Однако я Краснодар на Казань не променяю. В отпуск мы мчимся в столицу Кубани. Здесь — уютная квартира в Немецкой деревне, которая нам очень нравится. Тихо, спокойно, есть куда выйти вечерком, вокруг озера по аллее прогуляться. И центр города — рукой подать! В Краснодаре живут родители жены Виолетты и моя сестра, а в Мостовском — родители. На Черноморском побережье я заканчиваю строительство дома. И кроме Кубани другого места для своего дальнейшего проживания не представляю», — приводит слова Гуцалюка «Независимая спортивная газета».