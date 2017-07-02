Семышев и Кононов вошли в символическую сборную ЧМ U21 по волейболу

Самым ценным игроком чемпионата мира U21 по волейболу, который завершился в Чехии, признан игрок сборной Польши Якуб Кочановски.
В символическую сборную вошли двое россиян – доигровщик Антон Семышев и блокирующий Алексей Кононов.
Напомним, что чемпионат мира завершился победой сборной Польши, вторыми стали кубинцы. Сборная России завоевала бронзовые медали.
Символическая сборная ЧМ U21:
Связующий: Лукаш Козуб (Польша)
Диагональный: Мигель Давид Гутьеррес (Куба)
Доигровщики: Бартош Кволек (Польша), Антон Семышев (Россия)
Блокирующие: Алексей Кононов (Россия), Хосе Исраель Массо (Куба)
Либеро: Майке Рейс Насименто (Бразилия)
MVP: Якуб Кочановски (Польша).