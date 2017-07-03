Матеус: уверен, что в матче с Россией на ЧМ U21 мы перепробовали всё

Капитан мужской сборной Бразилии среди игроков не старше 21 года Матеус Гонсалвеш Силва поделился впечатлениями после поражения от команды России в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира в Брно (Чехия). Подопечные Владимира Хроменкова оказались сильнее со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:19).

«Это был плохой день. Я уверен, что мы перепробовали всё. Мои поздравления сборной России. Ощущения не очень приятные. Мы проиграли матч за бронзу, но такое случается», — приводит слова Матеуса официальный сайт Международной федерации волейбола.