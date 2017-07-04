Шляпников: мы не смогли показать свой максимум на пути к «Финалу шести»

С 4 по 8 июля в Куритибе (Бразилия) на футбольном стадионе пройдёт «Финал шести» Мировой лиги с участием сборной России. Накануне старта главные тренеры участвующих команд провели пресс-конференцию, выступил на которой и главный тренер российской национальной команды Сергей Шляпников.

«Мы рады быть здесь, в Бразилии — стране волейбола. У нас были травмированные во время предварительного раунда, поэтому я считаю, что мы не смогли показать свой максимум на пути к «Финалу шести». Мы хотим предстать перед зрителями в своей лучшей форме. Мы много тренировались, работали и теперь постараемся показать всё это на площадке», — приводит слова Шляпникова пресс-служба Международной федерации волейбола.