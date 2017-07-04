Сборная России победила испанцев на ЧЕ U17 в Турции

Сборная России среди игроков не старше 17 лет во втором туре группового этапа чемпионата Европы в Турции в четырёх партиях переиграла команду Испании. Накануне россияне в пяти партиях уступили волейболистам из Италии.

В среду, 5 июля, сборная России сыграет с командой Чехии. В группе В также выступают сборные Беларуси и Бельгии. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Юниоры. Чемпионат Европы U17. Конья, Турция

Группа В. 2-й тур

Россия — Испания — 3:1 (23:25, 25:11, 25:18, 25:17).